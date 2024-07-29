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Düğün çıkışı facia: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Batman'da düğünden çıkan kalabalığa sürücüsünün kontrolünü kaybettiği bir TIR çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 1'i bebek 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaynak: DHA / İHA
Düğün çıkışı facia: Çok sayıda ölü ve yaralı var - Resim: 1

Edinilen bilgilere göre, Batman-Siirt Çevreyolunda bulunan bir düğün salonundaki düğüne katılan davetliler düğünden çıkarak yolun karşısına geçmeye çalıştıkları sırada tır çarptı. Çarpma ile birlikte sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, önündeki çok sayıda araca da çarptı.

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Düğün çıkışı facia: Çok sayıda ölü ve yaralı var - Resim: 2

Kaza sonucu düğünden çıkanlardan biri bebek 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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Düğün çıkışı facia: Çok sayıda ölü ve yaralı var - Resim: 3

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yola savrulanlara müdahale eden sağlık ekipleri biri bebek 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralı olduğunu belirledi.

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Düğün çıkışı facia: Çok sayıda ölü ve yaralı var - Resim: 4

Hayatını kaybedenler otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken yaralılar ise çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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