Düğün konvoyunda drift pahalıya patladı

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilçede 100 araçlı düğün konvoyunun trafiği tehlikeye düşürdüğü ihbarı üzerine bölgeye ekip sevk edildiğine dikkat çekti. Açıklamada, B.E.U. isimli sürücüye drift yapma, plakasız araç kullanma, kamunun rahat ve huzurunu bozmak, çevreyi rahatsız edecek gürültülü araç kullanmak ve sigortasız araç kullanmak maddelerinden 46 bin 36 lira ceza uygulandığı belirtildi.