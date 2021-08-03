Düğün konvoyundakiler balık için birbirleriyle yarıştı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bu öğle saatlerinde etkili olan sağanak, sele neden oldu. İlçeye bağlı Akalın ve İnanlı mahallelerindeki birçok ev sel suları altında kalırken, Van- Hakkari karayoluna inen heyelan ve sel, Zap Suyu'nun taşmasına neden oldu. Taşan Zap Suyu'nda binlerce balık ölüsü yüzüne çıktı.