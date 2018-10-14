Düğün öncesi damada işkence !

Daha sonra bir aracın üzerine çıkartılan damat Ünal, eşine 'evlilik kuralları'nı okurken "Hafta sonları yemekleri yapıp bulaşıkları yıkayacağıma, maaşımın yarısını sana vereceğime, her tartışmamızda haklı olsam bile özür dileyeceğime, her iş çıkışı eve çiçekle geleceğime, akşamları evde çay kahve yapacağıma, senden sonra en çok seveceğim kadının da kızımız olacağına söz veriyorum" dedi. Damat bu şakaların ardından arkadaşları tarafından hamama götürüldü.