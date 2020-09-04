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  3. 04 Eylül 2020 11:27

Düğün salonuna koronavirüs baskını

Bursa'da koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı ihbarı üzerine kına gecesi düzenlenen salona polis ekiplerince baskın yapıldı. Kınaya katılan 24 kişiye, toplam 75 bin 600 TL ceza yazıldı.

Düğün salonuna koronavirüs baskını

Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi'ndeki bir salonda kına gecesi düzenlendiği ve koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı yönünde ihbar aldı. 

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Düğün salonuna koronavirüs baskını

Kentte artan koronavirüs vakalarını önlemek amacıyla çalışmalarını sürdüren ekipler, ihbar üzerine harekete geçti. 

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Düğün salonuna koronavirüs baskını

Baskında salonda koronavirüs tedbirlerine uymayan 24 kişi tespit edildi. 

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Düğün salonuna koronavirüs baskını

Polis ekipleri 24 kişiye toplam 75 bin 600 TL para cezası uyguladı. Ekipler, kaçak kına gecesi düzenleyen salon sahibi Abdurrahman G. hakkında ise adli işlem yaptı.

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