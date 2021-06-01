Düğün sezonu açıldı: İşte en güzel 2021 düğün elbise modelleri

Kır davetlerinde çiçekli ya da yumuşak tonlarda, uçuş uçuş abiyeler tercih edilirken, ağır düğün organizasyonlarında daha çok kırmızı, altın rengi, gümüş, siyah, gece mavisi renklerdeki abiyelerde değerli taşlara, dantellere ve payet detaylara yer veriliyor. Abiye seçerken vücut tipiniz de en az zaman ve mekan kadar önemli bir ayrıntı. Uzun boylu ince yapılı kadınlar, kısa abiye elbiseler başta olmak üzere her boyda abiye modellerini çarpıcı bir şıklıkla taşıyor. Eğer boyunuz daha kısa ise, bacak boyunuzu uzun gösterecek uzun dar kesim abiyeler tercih etmelisiniz.