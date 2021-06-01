Düğün sezonu açıldı: İşte en güzel 2021 düğün elbise modelleri
Düğün sezonunun yeniden açılmasıyla birlikte, düğün elbise modelleri yine en çok merak edilenler arasına girdi. İşte 2021 en güzel düğün elbise modelleri.
Düğün davetleri pandemi nedeniyle uzun zamandır ertelenmişti. Koronavirüs vakalarında azalma nedeniyle kısıtlamaların esnetilmesiyle birlikte düğünler de yeniden hız kazanmaya başladı. Siz de bu sene düğün elbise modelleri nelerdir merak ediyorsanız, gelin başlıyoruz…
Kır davetlerinde çiçekli ya da yumuşak tonlarda, uçuş uçuş abiyeler tercih edilirken, ağır düğün organizasyonlarında daha çok kırmızı, altın rengi, gümüş, siyah, gece mavisi renklerdeki abiyelerde değerli taşlara, dantellere ve payet detaylara yer veriliyor. Abiye seçerken vücut tipiniz de en az zaman ve mekan kadar önemli bir ayrıntı. Uzun boylu ince yapılı kadınlar, kısa abiye elbiseler başta olmak üzere her boyda abiye modellerini çarpıcı bir şıklıkla taşıyor. Eğer boyunuz daha kısa ise, bacak boyunuzu uzun gösterecek uzun dar kesim abiyeler tercih etmelisiniz.
Sarı renk bu yaz çok konuşulacak!
Yazın yapılan plaj düğünleri bu yıl yine en çok tercih edilenlerden olacak gibi görünüyor. Öyleyse plaj modasını bu yılın favori rengi sarı ile birleştirerek hem rahat hem kusursuz bir görünüme imza atabilirsiniz. Ayakkabı seçimi içinse taşlı sandaletleri tercih edebilirsiniz. Böylelikle kumda daha rahat yürüyebilir ve düğünün sonlarında ayakkabılarınızı çıkarıp uçuş uçuş elbisenizle plajın tadını çıkarabilirsiniz.
Derin sırt dekolteli düğün elbisesi tercih edin
İster kabarık bir düğün elbisesi modeli seçin isterseniz de vücudunuzun tüm hatlarını belli eden dar olanlardan... Sırt dekolteleri tüm dikkatleri üzerinize çekmenizi ve düğünün gelinden sonra yıldızı olmanızı sağlayacaktır.