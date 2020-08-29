Düğün sırasında skandal! Evleneceği kadının eskort olduğunu öğrenince...

Çift, davetlilerin tebriklerini kabul ettikleri sırada Madina'nın eski bir eskort olduğunu ve kocası ile ilişki yaşadığını söyleyen bir kadın, Madina'nın kocası ile ilişki yaşadığı anların videosunu tüm davetlilere gönderince milli güreşçi, o anda düğünü iptal etti.



