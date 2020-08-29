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  3. 29 Ağustos 2020 17:37

Düğün sırasında skandal! Evleneceği kadının eskort olduğunu öğrenince...

24 yaşındaki Rus milli güreşçi Zaurbek Sidakov, düğün sırasında akılalmaz bir olay yaşadı. Sidakov, evleneceği kadının eskort olduğunu öğrenince düğünü iptal etti.

Düğün sırasında skandal! Evleneceği kadının eskort olduğunu öğrenince...

Düğün sırasında bir kadın, Madina'nın kocası ile ilişkisi olduğunu iddia edip tüm davetlilere gelinin müstehcen görüntülerini dağıttı. Olaya sinirlenen genç sporcu eşinin saçlarını çekti.

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Düğün sırasında skandal! Evleneceği kadının eskort olduğunu öğrenince...

24 yaşındaki Rus milli güreşçi Zaurbek Sidakov en mutlu gününde hayatının şokunu yaşadı. Başarılı sporcu, düğün günü eşinin eskort olduğunu haberiyle yıkıldı.

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Düğün sırasında skandal! Evleneceği kadının eskort olduğunu öğrenince...

Çift, davetlilerin tebriklerini kabul ettikleri sırada Madina'nın eski bir eskort olduğunu ve kocası ile ilişki yaşadığını söyleyen bir kadın, Madina'nın kocası ile ilişki yaşadığı anların videosunu tüm davetlilere gönderince milli güreşçi, o anda düğünü iptal etti.

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Düğün sırasında skandal! Evleneceği kadının eskort olduğunu öğrenince...

Karısının eski eskort olduğunu öğrenen, Rusya'yı ertelenen 2020 olimpiyatlarında temsil edecek olan milli güreşçi Zaurbek, duruma sinirlenip karısının saçlarını çekti.

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