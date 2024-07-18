Düğün sonrası dünür dehşeti: Damat da gelinin ailesi de hastanelik oldu

Fakat damat engel olunca, gelinin ailesi 2 gün önce damadı darp ederek yoğun bakımlık etti. Bunun üzerine damadın ailesi ise oğlunu darp eden dünürlerinin evini bastı. Demir ve sopalar ile camları indiren öfkeli aile kapıya çıkan Gökhan T. ile amcasının oğlu Hakan T.’yi darp etti. Bıçakla yaralanan Gökhan T. ve kuzeni Hasan T., ambulans ile Bursa Şehir Hastanesine sevk edilirken, olay yerine çok sayıda polis intikal etti.