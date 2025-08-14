Düğünde ilginç anlar: Damada bu sefer çek taktılar
Bursa'da bir düğünde dünya evine giren yakınına altın veya para yerine 400 bin lira değerinde çek takan vatandaş, katılımcıları şaşkına çevirdi.
Kaynak: İHA
Olay, Bursa'da gerçekleştirilen görkemli bir düğünde yaşandı.
Bir vatandaş, dünya evine giren yakınına unutulmaz bir jest yapmak istedi.
Takı töreninde herkes altın ve para takarken, davetliler arasında bir vatandaş, damada cebinden çıkardığı 400 bin lira değerindeki çeki yakasına iliştirdi.
Salonda kısa süreli şaşkınlık yaşanırken, davetliler o anlar cep telefonlarıyla görüntüledi.
