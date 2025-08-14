  1. Anasayfa
  4. Düğünde ilginç anlar: Damada bu sefer çek taktılar!

Bursa'da bir düğünde dünya evine giren yakınına altın veya para yerine 400 bin lira değerinde çek takan vatandaş, katılımcıları şaşkına çevirdi.

Kaynak: İHA
Düğünde ilginç anlar: Damada bu sefer çek taktılar - Resim: 1

Olay, Bursa'da gerçekleştirilen görkemli bir düğünde yaşandı. 

Düğünde ilginç anlar: Damada bu sefer çek taktılar - Resim: 2

Bir vatandaş, dünya evine giren yakınına unutulmaz bir jest yapmak istedi.

Düğünde ilginç anlar: Damada bu sefer çek taktılar - Resim: 3

Takı töreninde herkes altın ve para takarken, davetliler arasında bir vatandaş, damada cebinden çıkardığı 400 bin lira değerindeki çeki yakasına iliştirdi.

Düğünde ilginç anlar: Damada bu sefer çek taktılar - Resim: 4

Salonda kısa süreli şaşkınlık yaşanırken, davetliler o anlar cep telefonlarıyla görüntüledi.

