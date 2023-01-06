Düğünden sonra ''gelin erkek çıktı'' iddiası ortalığı karıştırdı

İkilinin paylaşımında, Karacasu Belediyesi Düğün Salonu’nda yaptıkları düğünde, İzmirli olarak tanınan ve gelinlik giyen İ. takma adlı M.K. ile damat C.B.’nin yaptıkları düğünde İbrahim Tatlıses’in ‘Seviyorum kime ne. O yar benim kime ne’ türküsü ile davetlilerin önünde oynadıkları görüldü.