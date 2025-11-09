Düğüne 2 hafta kala korkunç son! Bıçaklanarak öldürüldü
Antalya'da güvenlik görevlisi T.G. (26), çalıştığı otelin önünde içki içtikleri gerekçesiyle uyardığı E.T. (20) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. T.G.'nin 2 hafta sonra evlenmeyi planladığı öğrenildi.
Olay, saat 02.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Selçuk Mahallesi Musalla Sokak’taki otelin önünde meydana geldi. Güvenlik görevlisi T.G., görev yaptığı otelin önünde oturup içki içen E.T. ve arkadaşı H.S.'yi kalkmaları yönünde uyardı.
Uyarı sonrası taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.T., G.'yi göğsünden bıçakladı.
Olayın ardından E.T. ile H.S., kaçtı. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi. T.G., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan G., doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve mahalle bekçileri, şüpheliler E.T. ile H.S.'yi, suç aleti bıçakla birlikte kısa sürede yakaladı. 2 şüpheli, polis merkezine götürüldü.
