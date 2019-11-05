  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 05 Kasım 2019 17:45

Düğüne giden aileyi kurşuna dizerek katlettiler

Düğüne giden ABD'li ailenin aracı ıssız bir noktada durduruldu, sosyal medyada yayınlanan kayıtta küle dönmüş bir araç ve kurşun delikleri göze çarpıyor.Dünyanın en tehlikeli ülkeleri arasında başı çeken Meksika'da ABD'li bir aile

Düğüne giden aileyi kurşuna dizerek katlettiler

Mormon cemaatine mensup LeBaron ailesi, Meksika'nın kuzeyindeki Chihuahua ve Sonora eyaletleri arasında seyahat ediyordu.

1/ 22
Düğüne giden aileyi kurşuna dizerek katlettiler

Düğüne katılmak için yola çıkan ailenin araçları, uyuşturucu karteli üyeleri tarafından ıssız bir noktada kesildi.

2/ 22
Düğüne giden aileyi kurşuna dizerek katlettiler

Kartel Mormon ailesini kurşuna dizdi, saldırıda altı çocuk ve üç kadın hayatını kaybetti.

3/ 22
Düğüne giden aileyi kurşuna dizerek katlettiler

Meksikalı yetkililer saldırıda Rhonita Miller LeBaron adlı kadınla, altı çocuğunun öldüğünü söyledi. Çocuklardan ikisi altı aylık ikizler. Diğer çocuklardan biri sekiz, diğeri de 10 yaşında.

4/ 22
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM