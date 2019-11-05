Düğüne giden aileyi kurşuna dizerek katlettiler
Düğüne giden ABD'li ailenin aracı ıssız bir noktada durduruldu, sosyal medyada yayınlanan kayıtta küle dönmüş bir araç ve kurşun delikleri göze çarpıyor.Dünyanın en tehlikeli ülkeleri arasında başı çeken Meksika'da ABD'li bir aile
Mormon cemaatine mensup LeBaron ailesi, Meksika'nın kuzeyindeki Chihuahua ve Sonora eyaletleri arasında seyahat ediyordu.
Düğüne katılmak için yola çıkan ailenin araçları, uyuşturucu karteli üyeleri tarafından ıssız bir noktada kesildi.