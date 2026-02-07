  1. Anasayfa
  4. Dükkan sahibi ile kiracının kavgası kanlı bitti

Tunceli'de dükkan sahibi ile kiracısı arasında yaşanan tartışma kanlı bitti. Kiracısı tarafından silahla vurulan dükkan sahibi ayağından yaralandı.

Kaynak: DHA
Olay, öğleden sonra Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. Bir iş yerinin isimleri henüz öğrenilemeyen mülkiyet sahibi ile kiracısı arasından henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Kavga şırasında kiracı, tabancayla dükkan sahibini ayağından vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. 

 

Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. 

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri şüpheliyi gözaltına alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

