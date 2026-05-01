Dükkanı soyulan esnaftan hırsıza açık çek! ''2 gün içinde getirdin getirdin, yoksa...''
Samsun’da ilçesinde gece saatlerinde bir dükkanın önüne kamyonetle yanaşan kimliği belirsiz şahıs, iş yerinin yanındaki malzemeleri yükleyip kayıplara karıştı. Sabah durumu fark eden iş yeri sahibi F.K., güvenlik kameralarında hırsızlık anını izleyince polise gitmek yerine hırsıza seslenmeyi tercih etti.
Samsun'un İlkadım ilçesi Yaşar Doğu Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayı, iş yeri sahibinin sergilediği uzlaşmacı tavırla dikkat çekti. Gece yarısı kamyonetle operasyon yapan hırsız, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde iş yerinin önüne kamyonetiyle gelen şüpheli, dükkanın yan tarafında bulunan çeşitli malzemeleri aracına yüklemeye başladı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken şahıs; kartonlar, raf demirleri, sepetler ve dükkan sahibinin çocuğuna ait olan bir scooterı kamyonete yükleyerek olay yerinden uzaklaştı.
Sabah dükkanına geldiğinde eksik malzemeleri fark eden işletme sahibi F.K., hemen güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Hırsızın her hareketinin net bir şekilde kaydedildiğini gören F.K., şikayetçi olmadan önce hırsıza son bir şans tanımaya karar verdi.
Yaşanan mağduriyetin ardından konuşan F.K., çalınan eşyalar arasında manevi değeri olan parçaların da bulunduğunu belirterek şunları söyledi:
"Akşam dükkanımı kapattıktan sonra buraya gelen kişi yan taraftaki malzemeleri almış. Kartonlar, raf demirleri, sepetler ve en önemlisi çocuğumun scooterını götürmüş. Bu kişi iki gün içinde eşyaları getirirse şikayetçi olmayacağım. Getirmezse elimde kamera görüntüleri var, gidip emniyete başvuracağım."
Samsun esnafının hırsıza yönelik bu "teslim et, kurtul" çağrısının nasıl sonuçlanacağı mahalle sakinleri tarafından merakla bekleniyor. F.K., eşyaların iadesi durumunda konuyu kapatacağını yinelerken, aksi halde yargı sürecini başlatacağını vurguladı.