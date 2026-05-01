Dükkanı soyulan esnaftan hırsıza açık çek! ''2 gün içinde getirdin getirdin, yoksa...''

Sabah dükkanına geldiğinde eksik malzemeleri fark eden işletme sahibi F.K., hemen güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Hırsızın her hareketinin net bir şekilde kaydedildiğini gören F.K., şikayetçi olmadan önce hırsıza son bir şans tanımaya karar verdi.

Yaşanan mağduriyetin ardından konuşan F.K., çalınan eşyalar arasında manevi değeri olan parçaların da bulunduğunu belirterek şunları söyledi:

"Akşam dükkanımı kapattıktan sonra buraya gelen kişi yan taraftaki malzemeleri almış. Kartonlar, raf demirleri, sepetler ve en önemlisi çocuğumun scooterını götürmüş. Bu kişi iki gün içinde eşyaları getirirse şikayetçi olmayacağım. Getirmezse elimde kamera görüntüleri var, gidip emniyete başvuracağım."