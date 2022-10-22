Dükkanın ne camı kaldı ne de kapısı! Fiyatlar beşte bire inince akın akın geldiler
Bursa'da bir mağazada indirimi duyan vatandaşlar mağazaya akın ederek büyük bir izdiham yarattı.
Bursa’da farklı semtlerde şubeleri olan bir zücaciye mağazasının merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Özlüce Mahallesi’nde açtığı yeni şubesinde kaydedilen görüntüler "pes" dedirtti. Açılışa özel olarak bazı ürünlerde fiyatlar beşte bire çekilince, mağazada izdiham yaşandı.
Sabahın erken saatlerinde binlerce vatandaş uzun kuyruklar oluşturdu. Açılışa özel bardak, yemek takımları, kamp sandalyesi ve yüzlerce ürünü almak isteyen vatandaşlar kapıdaki görevlilere de zor anlar yaşattı.
Binlerce vatandaş açılış kapılarını zorlarken bir kadının izdihamdan kaynaklı yere düştüğü anlar da kameraya yansıdı. Giriş kapısını zorlayan binlerce kişi mağazanın camının kırılmasına da sebep oldu.
Kalabalığın ve izdihamın boyutları dron ile de kaydedildi. Ayrıca mağazanın bulunduğu İzmir Yolu’nda da kilometrelerce trafik oluştu.