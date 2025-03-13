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Dümeni kilitlenen feribot iskeleye böyle çarptı

Yalova'da, Yenikapı-Yalova seferini yapan feribot, dümeninin kilitlenmesi nedeniyle iskeleye çarptı. Yolcular büyük panik yaşarken, feribotta hasar meydana geldi.

Kaynak: DHA/İHA
Dümeni kilitlenen feribot iskeleye böyle çarptı - Resim: 1

Yenikapı'dan aldığı yolcular ile Yalova'ya gelen İDO’ya ait Kununi Sultan Süleyman Feribotu, saat 15.00 sıralarında iddiaya göre dümenin kilitlenmesi sonucu Yalova iskelesinde bulunan kulübeye yan taraftan çarptı. 

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Dümeni kilitlenen feribot iskeleye böyle çarptı - Resim: 2

Çarpmanın etkisiyle yaşanan sarsıntıda aşağıya inmek için feribotun içinde ayakta bekleyen çok sayıda yolcu yere düştü.

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Dümeni kilitlenen feribot iskeleye böyle çarptı - Resim: 3

Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken bazı yolcuların hafif şekilde yaralandığı ve ayakta tedavi edildikleri görüldü.

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Dümeni kilitlenen feribot iskeleye böyle çarptı - Resim: 4

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi. Yolcular kontrollü bir şekilde feribottan tahliye edilirken yaralı yolcuların ambulanslarda tedavileri yapıldı.

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