Dümeni kilitlenen feribot iskeleye böyle çarptı
Yalova'da, Yenikapı-Yalova seferini yapan feribot, dümeninin kilitlenmesi nedeniyle iskeleye çarptı. Yolcular büyük panik yaşarken, feribotta hasar meydana geldi.
Kaynak: DHA/İHA
Yenikapı'dan aldığı yolcular ile Yalova'ya gelen İDO’ya ait Kununi Sultan Süleyman Feribotu, saat 15.00 sıralarında iddiaya göre dümenin kilitlenmesi sonucu Yalova iskelesinde bulunan kulübeye yan taraftan çarptı.
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Çarpmanın etkisiyle yaşanan sarsıntıda aşağıya inmek için feribotun içinde ayakta bekleyen çok sayıda yolcu yere düştü.
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Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken bazı yolcuların hafif şekilde yaralandığı ve ayakta tedavi edildikleri görüldü.
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Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi. Yolcular kontrollü bir şekilde feribottan tahliye edilirken yaralı yolcuların ambulanslarda tedavileri yapıldı.
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