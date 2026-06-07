Dün akşam kaybolan küçük kız çocuğundan kahreden haber
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde dün akşam saatlerinde kaybolan 5 yaşındaki kız çocuğu, evlerinin bahçesindeki havuzda ölü bulundu.
Bağlar ilçesi Tellikaya Mahallesi'nde ikamet eden Ö. ailesi, akşam saatlerinde 5 yaşındaki çocukları M.Ö.'yü evde ve çevrede bulamayınca büyük bir panik yaşadı. Ailenin ve mahalle sakinlerinin kendi çabalarıyla yürüttüğü ilk arama çalışmalarından hiçbir sonuç alınamaması üzerine, durum vakit kaybetmeden Bağlar Jandarma Karakolu'na bildirildi. İhbarın ardından bölgeye hızla jandarma arama-kurtarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Havuz Boşaltılınca Kahreden Gerçek Ortaya Çıktı
Köy kırsalında ve evin çevresinde geniş çaplı bir tarama başlatan ekipler, şüpheler üzerine evin bahçesinde bulunan havuzu incelemeye aldı. Ekiplerin müdahalesiyle havuzdaki suyun tamamen boşaltılmasının ardından, minik M.Ö.'nün hareketsiz bedeniyle karşılaşıldı. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk tıbbi kontrolde, talihsiz çocuğun hayatını kaybettiği tespit edildi.
Cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin saptanması amacıyla Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen 5 yaşındaki M.Ö., mahalle mezarlığında gözyaşları ve feryatlar eşliğinde toprağa verildi.
Olayda herhangi bir ihmal veya şüpheli durum olup olmadığını aydınlatmak üzere jandarmanın başlattığı geniş çaplı soruşturma sürüyor.