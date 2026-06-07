Dün akşam kaybolan küçük kız çocuğundan kahreden haber

Bağlar ilçesi Tellikaya Mahallesi'nde ikamet eden Ö. ailesi, akşam saatlerinde 5 yaşındaki çocukları M.Ö.'yü evde ve çevrede bulamayınca büyük bir panik yaşadı. Ailenin ve mahalle sakinlerinin kendi çabalarıyla yürüttüğü ilk arama çalışmalarından hiçbir sonuç alınamaması üzerine, durum vakit kaybetmeden Bağlar Jandarma Karakolu'na bildirildi. İhbarın ardından bölgeye hızla jandarma arama-kurtarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.