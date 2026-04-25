Dün akşam kınaları yapılan genç çift, düğüne saatler kala evlerinde ölü bulundu!
Burdur'da akıllara durgunluk veren bir trajedi yaşandı. Dün akşam kına geceleri yapılan ve bugün dünyaevine girmeye hazırlanan 20 ve 34 yaşındaki iki gencin düğün sabahı evlerinde cansız halde bulundu.
Burdur'un Çavdır dün akşam kınaları yapılan ilçesinde bugün düğünleri olacak, evlerinde ölü bulundu. Çiftin elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.
Olay, sabah saatlerinde Burdur'un Çavdır ilçesi Küçükalan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam kınaları olan ve bugün düğünleri olacak A.M. (20) ve F.Ö. (34) çifti ikametlerinde yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu. Yakınların ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.
Ekiplerin çalışmasının ardından çiftin cenazeleri morga kaldırılırken ölüm nedenleri yapılacak olan otopsinin ardından kesinleşeceği öğrenildi. Evde yapılan incelemede ise çiftin elektrik akımına kapılması sonucu hayatlarını kaybettiği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.