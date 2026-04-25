Dün akşam kınaları yapılan genç çift, düğüne saatler kala evlerinde ölü bulundu!

Olay, sabah saatlerinde Burdur'un Çavdır ilçesi Küçükalan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam kınaları olan ve bugün düğünleri olacak A.M. (20) ve F.Ö. (34) çifti ikametlerinde yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu. Yakınların ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.