Dün akşamdan bu yana yağan kar bir şehrimizi daha yuttu: Her yer, her şey karlar altında
Sivas'ta dün sabah saatlerinde başlayan ve gün boyu devam eden kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Dünyanın sayılı meydanlarından birisi olan Cumhuriyet Meydanı'nda masalsı görüntüler oluştu.
Kaynak: İHA
Sivas'ta dün sabah saatlerinde başlayan ve giderek etkisini artıran kar yağışı, şehri beyaza bürüdü.
1 / 7
Aralıksız devam eden yağışla birlikte kent genelinde masalsı görüntüler oluştu.
2 / 7
Sivas'ta bulunan ve 3 dönem eserlerini bünyesinde barındıran Tarihi Kent Meydanı da karlar altında kaldı.
3 / 7
Kar yağışıyla birlikte şehirde oluşan manzaraları görüntülemek isteyen vatandaşlar, kent meydanında fotoğraf çekti. Son yılların en yağışlı kışının yaşandığı Sivas'ta Sivas Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, gece saatlerinden bu yana şehir genelinde kar küreme çalışması yürüttü.
4 / 7