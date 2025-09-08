  1. Anasayfa
  4. Dün gece kaçıranlar buraya... İşte Kanlı Ay tutulmasından en çarpıcı kareler

7 Eylül 2025 pazar akşamı meydana gelen tam ay tutulması, Türkiye’nin birçok noktasından gözlemlendi.

Kaynak: İHA
Astronomide "Tam Ay tutulması" olarak adlandırılan ve halk arasında "Kanlı Ay" diye bilinen gökyüzü olayı, saat 19.27’de parçalı tutulmayla başladı. 

20.30’da tamlığa giren Ay, 21.11’de maksimum evresine ulaştı ve bu sırada kızıl bir renge büründü. 

Tutulma, 21.52’de tamlığın sona ermesiyle kısmi evreye geçti ve 22.56’da tamamen sonlandı. 

Türkiye'nin neredeyse tamamından gözlenebilen tutulma İzmir’de özellikle doğu ufku açık bölgelerden gökyüzü meraklıları ve fotoğrafçılar tarafından ilgiyle izlendi. 

