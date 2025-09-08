Dün gece kaçıranlar buraya... İşte Kanlı Ay tutulmasından en çarpıcı kareler
7 Eylül 2025 pazar akşamı meydana gelen tam ay tutulması, Türkiye’nin birçok noktasından gözlemlendi.
Kaynak: İHA
Astronomide "Tam Ay tutulması" olarak adlandırılan ve halk arasında "Kanlı Ay" diye bilinen gökyüzü olayı, saat 19.27’de parçalı tutulmayla başladı.
1 / 10
20.30’da tamlığa giren Ay, 21.11’de maksimum evresine ulaştı ve bu sırada kızıl bir renge büründü.
2 / 10
Tutulma, 21.52’de tamlığın sona ermesiyle kısmi evreye geçti ve 22.56’da tamamen sonlandı.
3 / 10
Türkiye'nin neredeyse tamamından gözlenebilen tutulma İzmir’de özellikle doğu ufku açık bölgelerden gökyüzü meraklıları ve fotoğrafçılar tarafından ilgiyle izlendi.
4 / 10