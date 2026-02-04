Dünden beri aranan 19 yaşındaki genç kızın cansız bedeni bulundu
Nevşehir'de dün akşam saatlerinden beri kendisinden haber alınamayan 19 yaşındaki genç kız, boş arazideki kayalıkların arasında ölü bulundu.
Kaynak: DHA/İHA
Nevşehir'de, Sümeyye S.'den dün akşam saatlerinden beri haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arama çalışması başlattı
Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, Sümeyye S.’nin Kayaşehir mevkisindeki Kahveci Dağı’na gittiğini belirledi.
Ekiplerin bölgede yaptığı aramalarda, Sümeyye S.’nin, Kahveci Dağı’ndaki boş arazide kayalıkların arasında cansız bedenine ulaşıldı.
Sümeyye S.’nin cenazesi, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.
