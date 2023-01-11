Dünya 60 çocuğu olan doktoru konuşuyor
Pakistan'da bir doktor 60. çocuğunu kucağına aldı. Üç karısı olan Mohammad Khilji, daha fazla çocuk sahibi olmak istediğini söylüyor.
Dünya genelinde çocuk sayısı düşüş gösterse de Pakistan'ın Ketta kentinde yaşayan bir doktor tek başına ortalamayı yükseltiyor.
Sardar Jan Mohammad Khan Khilji (50) adındaki doktor kısa süre önce 60. çocuğunu kucağına aldı.
Toplamda üç karısı olan adam hem daha fazla eş hem daha fazla çocuk istiyor.
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Dördüncü evlilik için çevresine başvuran doktor, "Bütün arkadaşlarımdan yardım istedim" dedi. Rekora koşan adam oğluna Haji Khushhal Khan adını verdi.
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Tüm ailesini aynı çatı altında görmekten mutluluk duyacağını belirten doktor Khilji, daha fazla kız çocuğu istediğini söyledi.
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Yerel basında yer alan haberlere göre doktorun üç karısı da daha fazla çocuk doğurmak istiyor.
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