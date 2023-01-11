Dünya 60 çocuğu olan doktoru konuşuyor

Dünya genelinde çocuk sayısı düşüş gösterse de Pakistan'ın Ketta kentinde yaşayan bir doktor tek başına ortalamayı yükseltiyor.

Sardar Jan Mohammad Khan Khilji (50) adındaki doktor kısa süre önce 60. çocuğunu kucağına aldı.

Toplamda üç karısı olan adam hem daha fazla eş hem daha fazla çocuk istiyor.