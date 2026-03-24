  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
Dünya altına hücum etti! Son 5 yılda en çok altın alan ülkeler açıklandı

Pandemi ve jeopolitik krizlerin gölgesindeki 2020-2025 döneminde en çok altın alan ülkeler belli oldu. Çin ve Polonya'nın ardından dünya üçüncüsü olan Türkiye, rezerv yönetimindeki stratejisiyle dikkat çekti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Küresel piyasalarda yaşanan tarihi oynaklık ve Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Batı'nın uyguladığı varlık dondurma kararları, dünya genelindeki merkez bankalarını "güvenli liman" altına yöneltti. 2020-2025 yıllarını kapsayan kritik 5 yıllık dönemde en çok altın alan ülkeler açıklandı.

Son 5 yılda en çok altın alan 10 ülke şöyle:

Sıra Ülke Alım Miktarı (Ton)
1 Çin 357.1
2 Polonya 314.6
3 TÜRKİYE 251.8
4 Hindistan 245.3
5 Brezilya 105.1
6 Azerbaycan 83.6
7 Japonya 80.8
8 Tayland 80.6
9 Macaristan 78.5
10 Singapur 77.3
Türkiye, Hindistan'ı geride bıraktı

Türkiye gazetesinin aktardığı Visual Capitalist verilerine göre; Türkiye, 251,8 tonluk altın alımıyla listenin üçüncü sırasında yer alarak dev ekonomileri geride bıraktı. Listenin zirvesinde 357,1 tonla Çin yer alırken, ikinci sırayı 314,6 tonla Polonya aldı. Türkiye'nin hemen ardından ise 245,3 tonla Hindistan geliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bu alım stratejisiyle hem rezervlerini güçlendirdi hem de yükselen altın fiyatlarından pozitif yönde etkilendi. 13 Mart 2026 itibarıyla TCMB’nin toplam altın rezerv değerinin 134,14 milyar dolara ulaştığı açıklandı.

