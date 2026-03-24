Dünya altına hücum etti! Son 5 yılda en çok altın alan ülkeler açıklandı
Pandemi ve jeopolitik krizlerin gölgesindeki 2020-2025 döneminde en çok altın alan ülkeler belli oldu. Çin ve Polonya'nın ardından dünya üçüncüsü olan Türkiye, rezerv yönetimindeki stratejisiyle dikkat çekti
Küresel piyasalarda yaşanan tarihi oynaklık ve Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Batı'nın uyguladığı varlık dondurma kararları, dünya genelindeki merkez bankalarını "güvenli liman" altına yöneltti. 2020-2025 yıllarını kapsayan kritik 5 yıllık dönemde en çok altın alan ülkeler açıklandı.
Son 5 yılda en çok altın alan 10 ülke şöyle:
|Sıra
|Ülke
|Alım Miktarı (Ton)
|1
|Çin
|357.1
|2
|Polonya
|314.6
|3
|TÜRKİYE
|251.8
|4
|Hindistan
|245.3
|5
|Brezilya
|105.1
|6
|Azerbaycan
|83.6
|7
|Japonya
|80.8
|8
|Tayland
|80.6
|9
|Macaristan
|78.5
|10
|Singapur
|77.3
Türkiye, Hindistan'ı geride bıraktı
Türkiye gazetesinin aktardığı Visual Capitalist verilerine göre; Türkiye, 251,8 tonluk altın alımıyla listenin üçüncü sırasında yer alarak dev ekonomileri geride bıraktı. Listenin zirvesinde 357,1 tonla Çin yer alırken, ikinci sırayı 314,6 tonla Polonya aldı. Türkiye'nin hemen ardından ise 245,3 tonla Hindistan geliyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bu alım stratejisiyle hem rezervlerini güçlendirdi hem de yükselen altın fiyatlarından pozitif yönde etkilendi. 13 Mart 2026 itibarıyla TCMB’nin toplam altın rezerv değerinin 134,14 milyar dolara ulaştığı açıklandı.