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  3. 07 Nisan 2018 12:36

Dünya askeri güç sıralaması açıklandı

Dünya askeri güç sıralaması açıklandı

Sıralama bu sefer, herhangi bir ülkenin sadece mevcut silah sayısına değil, aynı zamanda o ülkenin ateş gücünü belirleyen teknoloji ve silah çeşitliliğine dayanıyor. Lojistik, esneklik ve coğrafi faktörler de belirleyici faktörler arasında. İşte bu noktada Türkiye'nin listedeki yerinin belirlenmesindeki faktör değer kazanıyor. Çünkü Afrin'de zafere ulaşan Zeytin Dalı Harekatı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) farklı koşullardaki operasyon kaabiliyetinin ve esnekliğinin ölçülmesini sağladı. Ülkelerin mevcut insan gücünün de değerlendirildiği bu listede siyasi veya askeri herhangi bir dış müdahale söz konusu değil. İşte dünyanın en güçlü orduları (2018)

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Dünya askeri güç sıralaması açıklandı

60-Birleşik Arap Emirlikleri

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Dünya askeri güç sıralaması açıklandı

59-Irak

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Dünya askeri güç sıralaması açıklandı

58- Azerbaycan

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