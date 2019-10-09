Dünya basını Barış Pınarı Harekatını nasıl gördü ?
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'ye karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatını dünya basını nasıl gördü? Hangi gazete nasıl başlık attı ?
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatını son dakika haberi olarak duyuran dış basın, harekat ile ilgili gelişmeleri canlı olarak verdi.
İngiliz yayın kuruluşu BBC, 'Türkiye hava saldırısı ile Kuzey Suriye'ye harekat başlattı' başlığı ile verdiği haberinde, Türk askeri uçaklarının Suriye'nin kuzeyindeki bazı bölgeleri bombaladığını aktardı. BBC, harekatın ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan ordusunu Suriye'nin kuzeyinden çekmesinden birkaç gün sonra başladığına dikkat çekti.