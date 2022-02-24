Dünya basını Rusya'nın saldırısını böyle gördü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'ya askeri operasyon emri vermesi dünya gündemini sarstı. Harekat dış basında geniş yankı buldu.
New York Times, "Rusya Ukrayna'ya saldırıyor" başlığını kullandı.
Başlığın altında, "Ülke genelinde patlamalar duyuluyor: Biden dünya 'Rusya'dan hesap soracak' dedi" ifadelerine yer verildi.
Manşette ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in operasyona karışanlara yönelttiği cevap veririz tehdidi de yer aldı.
1 / 9
The Guardian'da ise canlı akış başlatıldı. Gazete, "Ukrayna Dışişleri Bakanı, 'Putin geniş çaplı işgal başlattı' dedi" başlığını kullandı.
2 / 9
İngiltere devlet televizyonu BBC de saldırıları işgal olarak nitelendirdi.
3 / 9
Fransız gazetesi Le Figaro, "Ukrayna: Putin askeri operasyonu duyurdu, Kiev büyük çaplı operasyon dedi" manşetiyle okuyucularını karşıladı.
4 / 9