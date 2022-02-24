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Dünya basını Rusya'nın saldırısını böyle gördü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'ya askeri operasyon emri vermesi dünya gündemini sarstı. Harekat dış basında geniş yankı buldu.

Dünya basını Rusya'nın saldırısını böyle gördü - Resim: 1

New York Times, "Rusya Ukrayna'ya saldırıyor" başlığını kullandı. 

Başlığın altında, "Ülke genelinde patlamalar duyuluyor: Biden dünya 'Rusya'dan hesap soracak' dedi" ifadelerine yer verildi.

Manşette ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in operasyona karışanlara yönelttiği cevap veririz tehdidi de yer aldı. 

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Dünya basını Rusya'nın saldırısını böyle gördü - Resim: 2

The Guardian'da ise canlı akış başlatıldı. Gazete, "Ukrayna Dışişleri Bakanı, 'Putin geniş çaplı işgal başlattı' dedi" başlığını kullandı.

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Dünya basını Rusya'nın saldırısını böyle gördü - Resim: 3

İngiltere devlet televizyonu BBC de saldırıları işgal olarak nitelendirdi.

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Dünya basını Rusya'nın saldırısını böyle gördü - Resim: 4

Fransız gazetesi Le Figaro, "Ukrayna: Putin askeri operasyonu duyurdu, Kiev büyük çaplı operasyon dedi" manşetiyle okuyucularını karşıladı.

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