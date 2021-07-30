Dünya basını Türkiye'deki yangınları bu fotoğraflarla gördü
Antalya, Adana, Muğla, Mersin, Kayseri, Manisa, Osmaniye, Balıkesir, Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Hatay, Osmaniye, Kütahya, Kilis, Kastamonu, Kahramanmaraş, Karaman, İzmir, Diyarbakır ve Bursa... 21 şehirde birden alevler yükseldi.
Akdeniz kıyısındaki Manavgat'ta Çarşamba günü öğleden sonra başlayan orman yangınlarına saatler ilerledikçe yenileri eklendi, alevler birçok yerde evlere ve otellere ulaştı.
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İtfaiye ekipleri ve orman görevlilerinin yanı sıra binlerce insan alevlerin önünü kesmek için canla başla uğraş verdi, Cuma günü sabah saatleri itibariyle 63 yangından 49'u söndürüldü.
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Orman yangınları Antalya'nın Manavgat ilçesinde üç kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Marmaris'te ise itfaiyecilere su taşıyan 25 yaşındaki Şahin Akdemir yaşamını yitirdi.
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Alevler Marmaris'in merkezindeki Siteler Mahallesi'ne 40 metre kadar yaklaştı. Birçok kıyı kentinde mahalleler, oteller ve bazı köyler edildi.
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