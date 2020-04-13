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  3. 13 Nisan 2020 09:22

Dünya bu açıklamaya kilitlendi ! Koronavirüs aşısı bulunmazsa...

Koronavirüsle mücadele eden Avrupa Birliği ülkeleri anlaşmaya varılan kurtarma paketini bekliyor. Yetkililer yaşlı vatandaşların yıl sonuna kadar tecrit altında tutulabileceğini belirtti.

Dünya bu açıklamaya kilitlendi ! Koronavirüs aşısı bulunmazsa...

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında enfekte sayısı artmaya devam ederken Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin yaşlı vatandaşlarını yıl sonuna kadar tecrit altında tutmak zorunda kalabileceğini söyledi.

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Dünya bu açıklamaya kilitlendi ! Koronavirüs aşısı bulunmazsa...

Deutsche Welle’in haberine göre Alman Bild gazetesine konuşan Von der Leyen, “Bunun zor olduğunu ve tecridin bir yük olduğunu biliyorum ancak bu bir ölüm-kalım meselesi, disiplinli hareket etmek ve sabırlı olmak zorundayız." dedi ve ekledi:

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Dünya bu açıklamaya kilitlendi ! Koronavirüs aşısı bulunmazsa...

"Çocuklar ve gençler, yaşlılara ve daha önce sağlık sorunları olanlara kıyasla hareket özgürlüğüne daha erken kavuşacak.”

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Dünya bu açıklamaya kilitlendi ! Koronavirüs aşısı bulunmazsa...

Avrupa’daki laboratuvarlardan aşı haberinin yakında geleceğini umduğunu da ifade eden Avrupa Komisyonu Başkanı, “Bir aşı olmadan yaşlılarla teması mümkün olan en yüksek seviyede sınırlamak zorundayız” diye konuştu.

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