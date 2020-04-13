Dünya bu açıklamaya kilitlendi ! Koronavirüs aşısı bulunmazsa...
Koronavirüsle mücadele eden Avrupa Birliği ülkeleri anlaşmaya varılan kurtarma paketini bekliyor. Yetkililer yaşlı vatandaşların yıl sonuna kadar tecrit altında tutulabileceğini belirtti.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında enfekte sayısı artmaya devam ederken Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin yaşlı vatandaşlarını yıl sonuna kadar tecrit altında tutmak zorunda kalabileceğini söyledi.
Deutsche Welle’in haberine göre Alman Bild gazetesine konuşan Von der Leyen, “Bunun zor olduğunu ve tecridin bir yük olduğunu biliyorum ancak bu bir ölüm-kalım meselesi, disiplinli hareket etmek ve sabırlı olmak zorundayız." dedi ve ekledi:
"Çocuklar ve gençler, yaşlılara ve daha önce sağlık sorunları olanlara kıyasla hareket özgürlüğüne daha erken kavuşacak.”