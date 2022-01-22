Dünya bu dolayı konuşuyor! Damat düğüne gelmeyince bıçakla evlendi
Endonezya'ya bağlı Bali'de yaşayan 22 yaşındaki hamile kadın Ni Putu Melina, sevgilisi düğüne gelmeyince bıçakla evlendi.
Endonezya'ya bağlı Bali'de yaşayan 22 yaşındaki hamile kadın Ni Putu Melina, sevgilisi ile evlenmek için düğün hazırlıkları yaptı.
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Düğüne iki gün kala damadın ailesi, oğullarının evlendikten sonra Melina'nın ailesi ile yaşamasına izin vermedi. Damadın ailesinin bu kararı üzerine damat, Melina ile kaçmak istedi fakat bu defa da gelinin ailesi karşı çıktı.
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Gelin Melina, ailesinin isteği üzerine Hindu geleneklerine göre evlenmeye karar verdi. Melina, kendisi ve ailesinin onuru kırılmasın diye düğünde pasta kesmek için kullanılan bıçak ile evlendi.
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Yerel kaynaklar göre, "keris" ismi verilen düğün bıçağının, damat olmadığı zaman damadı simgelediğini ve bu durumda gelinin bıçakla evlenmesi gerektiği belirtildi.
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