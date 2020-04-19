Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! AFP geçti: İstanbul'da bugün
Koronavirüs ile mücadele kapsamında hafta sonu için açıklanan sokağa çıkma yasağı 18 Nisan 00:01'de 31 büyükşehirde uygulanmaya başlandı. İki günlük sokağa çıkma yasağında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, adeta sessizliğin simgesi oldu.
Koronavirüs ile mücadele kapsamında hafta sonu için açıklanan sokağa çıkma yasağı 18 Nisan 00:01'de 31 büyükşehirde uygulanmaya başlandı. İki günlük sokağa çıkma yasağında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, adeta sessizliğin simgesi oldu.
Yabancı ajansların geçtiği fotoğrafların yanı sıra yerli ajanslar da başta İstanbul olmak üzere çok sayıda fotoğraf paylaştı.
Uluslararası haber ajansının, sokağa çıkma yasağına ait İstanbul'dan paylaştığı fotoğraflarda, halkın sokağa çıkmadığı gözleniyor.