SON DAKİKA
TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI 2 BİNİ AŞTI!
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 19 Nisan 2020 23:12

Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! AFP geçti: İstanbul'da bugün

Koronavirüs ile mücadele kapsamında hafta sonu için açıklanan sokağa çıkma yasağı 18 Nisan 00:01'de 31 büyükşehirde uygulanmaya başlandı. İki günlük sokağa çıkma yasağında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, adeta sessizliğin simgesi oldu.

Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! AFP geçti: İstanbul'da bugün

Koronavirüs ile mücadele kapsamında hafta sonu için açıklanan sokağa çıkma yasağı 18 Nisan 00:01'de 31 büyükşehirde uygulanmaya başlandı. İki günlük sokağa çıkma yasağında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, adeta sessizliğin simgesi oldu.

1/ 19
Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! AFP geçti: İstanbul'da bugün

Yabancı ajansların geçtiği fotoğrafların yanı sıra yerli ajanslar da başta İstanbul olmak üzere çok sayıda fotoğraf paylaştı.

2/ 19
Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! AFP geçti: İstanbul'da bugün

Uluslararası haber ajansının, sokağa çıkma yasağına ait İstanbul'dan paylaştığı fotoğraflarda, halkın sokağa çıkmadığı gözleniyor.

3/ 19
Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! AFP geçti: İstanbul'da bugün

Trafik ve insan kalabalığı açısından görülmemiş bie sessizliğin hüküm sürdüğü yollarda tek bir araç bile görülmüyor.

4/ 19
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM