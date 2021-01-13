Dünya bu fotoğrafları konuşuyor: ABD askerinin Kongre nöbeti
ABD'de geçen hafta yaşanan kongre baskını sonrası binada olağanüstü güvenlik önlemleri alınırken, ABD askerlerinin görüntüleri sosyal medyayı salladı.
ABD Başkanı Donald Trump hakkında Temsilciler Meclisi, ikinci azil sürecini başlatacak maddeyi oylayacak.
ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Yardımcısı Mike Pence'e, "anayasanın 25. ek maddesini" kullanarak Başkan Donald Trump'ı görevden alma çağrısı yapan tasarıyı kabul etti.
Bu şekilde ABD'de Demokratlar, 6 Ocak'taki Kongre baskınının sorumlusu olarak gördükleri Başkan Trump'ın görevden alınmasına yönelik ilk adımı attı.