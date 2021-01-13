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  3. 13 Ocak 2021 22:28

Dünya bu fotoğrafları konuşuyor: ABD askerinin Kongre nöbeti

ABD'de geçen hafta yaşanan kongre baskını sonrası binada olağanüstü güvenlik önlemleri alınırken, ABD askerlerinin görüntüleri sosyal medyayı salladı.

Dünya bu fotoğrafları konuşuyor: ABD askerinin Kongre nöbeti

ABD Başkanı Donald Trump hakkında Temsilciler Meclisi, ikinci azil sürecini başlatacak maddeyi oylayacak.

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Dünya bu fotoğrafları konuşuyor: ABD askerinin Kongre nöbeti

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Yardımcısı Mike Pence'e, "anayasanın 25. ek maddesini" kullanarak Başkan Donald Trump'ı görevden alma çağrısı yapan tasarıyı kabul etti.

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Dünya bu fotoğrafları konuşuyor: ABD askerinin Kongre nöbeti

Bu şekilde ABD'de Demokratlar, 6 Ocak'taki Kongre baskınının sorumlusu olarak gördükleri Başkan Trump'ın görevden alınmasına yönelik ilk adımı attı.

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Dünya bu fotoğrafları konuşuyor: ABD askerinin Kongre nöbeti

Eğer, Trump'ın "İsyana teşvik"le suçlandığı madde kabul edilirse, ABD tarihinde hakkında ikinci kez azil süreci başlatılan ilk başkan olacak.

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