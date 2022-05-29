Dünya bu iddiayı konuşuyor: Doktorlar Putin'e ömür biçti

Rus ajan gazeteye yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'Televizyona çıktığında ne söyleyeceğini okumak için her şeyin büyük harflerle yazılmış olduğu kağıt parçalarına ihtiyaç duyuyor. Bu kağıtlara yazılan harfler o kadar büyük ki her sayfada sadece birkaç cümle var. Gözlerindeki durum ciddi şekilde kötüleşiyor.'