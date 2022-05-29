Dünya bu iddiayı konuşuyor: Doktorlar Putin'e ömür biçti
Sağlık sorunları olduğu iddia edilen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Adı açıklanmayan bir Rus ajan doktorların Putin'e ömür biçtiğini öne sürdü.
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 4'üncü ayına girerken Rusya'dan çok konuşulacak bir iddia geldi.
İngiliz basını Rus lider Putin'in kanser olduğu iddiasını bir kez daha gündeme getirdi ve doktorların Putin'e biçtiği ömrü sayfalarına taşıdı.
Mirror gazetesinin özel haberine göre, doktorları Rus lidere en fazla 3 yıl ömür biçti.
İngiliz gazete haberi Rusya'nın devlet iç güvenlik kurumu olan Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) görev alan bir ajana dayandırdı.
'GÖRME YETİSİNİ KAYBEDİYOR'
Kaynağın adı güvenlik gerekçesi ile gizli tutulurken Putin'in hastalığı nedeniyle görme yetisinde de ciddi gerileme meydana gelmiş durumda.
Rus ajan gazeteye yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
'Televizyona çıktığında ne söyleyeceğini okumak için her şeyin büyük harflerle yazılmış olduğu kağıt parçalarına ihtiyaç duyuyor. Bu kağıtlara yazılan harfler o kadar büyük ki her sayfada sadece birkaç cümle var. Gözlerindeki durum ciddi şekilde kötüleşiyor.'