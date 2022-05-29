  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Dünya bu iddiayı konuşuyor: Doktorlar Putin'e ömür biçti

Dünya bu iddiayı konuşuyor: Doktorlar Putin'e ömür biçti

Sağlık sorunları olduğu iddia edilen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Adı açıklanmayan bir Rus ajan doktorların Putin'e ömür biçtiğini öne sürdü.

Dünya bu iddiayı konuşuyor: Doktorlar Putin'e ömür biçti - Resim: 1

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 4'üncü ayına girerken Rusya'dan çok konuşulacak bir iddia geldi.

İngiliz basını Rus lider Putin'in kanser olduğu iddiasını bir kez daha gündeme getirdi ve doktorların Putin'e biçtiği ömrü sayfalarına taşıdı.

1 / 8
Dünya bu iddiayı konuşuyor: Doktorlar Putin'e ömür biçti - Resim: 2

Mirror gazetesinin özel haberine göre, doktorları Rus lidere en fazla 3 yıl ömür biçti.

İngiliz gazete haberi Rusya'nın devlet iç güvenlik kurumu olan Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) görev alan bir ajana dayandırdı.

2 / 8
Dünya bu iddiayı konuşuyor: Doktorlar Putin'e ömür biçti - Resim: 3

'GÖRME YETİSİNİ KAYBEDİYOR'

Kaynağın adı güvenlik gerekçesi ile gizli tutulurken Putin'in hastalığı nedeniyle görme yetisinde de ciddi gerileme meydana gelmiş durumda.

3 / 8
Dünya bu iddiayı konuşuyor: Doktorlar Putin'e ömür biçti - Resim: 4

Rus ajan gazeteye yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'Televizyona çıktığında ne söyleyeceğini okumak için her şeyin büyük harflerle yazılmış olduğu kağıt parçalarına ihtiyaç duyuyor. Bu kağıtlara yazılan harfler o kadar büyük ki her sayfada sadece birkaç cümle var. Gözlerindeki durum ciddi şekilde kötüleşiyor.'

4 / 8