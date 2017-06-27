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  3. 27 Haziran 2017 13:05

Dünya bu kadın pilotu konuşuyor

Pilotluk yapan Petterson'un paylaşımları sosyal medyayı sallıyor.

Dünya bu kadın pilotu konuşuyor

Ryanair Havayolları'nda pilotluk yapan Maria Pettersson (32), kişisel Instagram hesabında paylaştığı birbirinden iddialı fotoğraflarla bir anda sosyal medyanın ilgi odağı haline geldi.
 

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Dünya bu kadın pilotu konuşuyor

Pettersson'un, işi dolayısı ile birbirinden farklı ülkeleri gezme imkânı oluyor. Genç yaşta bütün dünyayı gezen kadın, sosyal medya takipçilerinden bazılarının 'kıskançlığıyla' karşılaşıyor.
 

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Dünya bu kadın pilotu konuşuyor

Jet-set hayat tarzını ve kokpitteki hallerini seksi pozlarla süsleyen İsveçli güzelin Instagram'daki takipçi sayısı 128 binin üzerinde.
 

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Dünya bu kadın pilotu konuşuyor

İsveçli pilot, Instagram hesabından kullandığı uçağın türbin motorunda çekilmiş fotoğraflarını düzenli olarak paylaşıyor.

 

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