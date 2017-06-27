Dünya bu kadın pilotu konuşuyor
Pilotluk yapan Petterson'un paylaşımları sosyal medyayı sallıyor.
Ryanair Havayolları'nda pilotluk yapan Maria Pettersson (32), kişisel Instagram hesabında paylaştığı birbirinden iddialı fotoğraflarla bir anda sosyal medyanın ilgi odağı haline geldi.
Pettersson'un, işi dolayısı ile birbirinden farklı ülkeleri gezme imkânı oluyor. Genç yaşta bütün dünyayı gezen kadın, sosyal medya takipçilerinden bazılarının 'kıskançlığıyla' karşılaşıyor.
Jet-set hayat tarzını ve kokpitteki hallerini seksi pozlarla süsleyen İsveçli güzelin Instagram'daki takipçi sayısı 128 binin üzerinde.