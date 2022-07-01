Dünya bunu konuşuyor: Suçlulara ''utanç yürüyüşü''

Hürriyet'in haberine göre; Orta Amerika ülkesi El Salvador, dünyada en yüksek cinayet oranlarına sahip ülkelerden birisi. Ülkede işlenen cinayetlerin büyük çoğunluğu çeteler arası çatışmalardan kaynaklanıyor.

Ülkesini saran ve her gün artış gösteren şiddet dalgası ile mücadele etmeye çalışan El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile çok daha sert önlemler alınacağını duyurmuştu.

Bukele'nin aldığı sert önlemlerin ilki bugün ülke gündemine bomba gibi düştü. 3 polis memurunun öldürülmesinin arkasında olduğu iddia edilen Barrio 18 Sureños (18-Sur) çetesinin 3 üyesi bugün düzenlenen bir operasyonla yakalandı.