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  3. 12 Şubat 2020 07:45

Dünya devleri açıklandı ! Listede Türkiye'den 2 şirket var

Deloitte, dünyanın en büyük iş hacmine sahip olan şirketlerini açıkladı. Listede Türkiye'den 2 şirket yer aldı. İşte o şirketler...

Dünya devleri açıklandı ! Listede Türkiye'den 2 şirket var

En büyük 250 perakendecisinin elde ettiği toplam gelir 4,74 trilyon ABD doları oldu. Türkiye’den de iki şirket listede yeniden yer aldı.

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Dünya devleri açıklandı ! Listede Türkiye'den 2 şirket var

Deloitte, Perakendenin Küresel Güçleri 2020 raporunu yayınladı. Rapora göre en büyük (toplam gelir anlamında) 250 perakende şirketi 2018 mali yılında %4,1 oranında bileşik büyümeyi temsil eden toplam 4,74 trilyon ABD doları gelir elde etti.

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Dünya devleri açıklandı ! Listede Türkiye'den 2 şirket var

Geçen yıl listede ilk 10’da yer alan perakendenin en güçlü markaları, bu yıl da listedeki konumunu korudu. Dünyanın en büyük 10 perakendecisinin büyüme oranı bu yıl listede yer alan ilk 250 perakendecinin büyüme oranını aşarak, toplam perakende satış gelirine yüzde 32,2 oranında katkıda bulundu.

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Dünya devleri açıklandı ! Listede Türkiye'den 2 şirket var

En büyük 10 perakendecinin bileşik net kâr marjı bir önceki yıla göre 0,5 puan daha arttı.

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