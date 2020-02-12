Dünya devleri açıklandı ! Listede Türkiye'den 2 şirket var
Deloitte, dünyanın en büyük iş hacmine sahip olan şirketlerini açıkladı. Listede Türkiye'den 2 şirket yer aldı. İşte o şirketler...
En büyük 250 perakendecisinin elde ettiği toplam gelir 4,74 trilyon ABD doları oldu. Türkiye’den de iki şirket listede yeniden yer aldı.
Deloitte, Perakendenin Küresel Güçleri 2020 raporunu yayınladı. Rapora göre en büyük (toplam gelir anlamında) 250 perakende şirketi 2018 mali yılında %4,1 oranında bileşik büyümeyi temsil eden toplam 4,74 trilyon ABD doları gelir elde etti.
Geçen yıl listede ilk 10’da yer alan perakendenin en güçlü markaları, bu yıl da listedeki konumunu korudu. Dünyanın en büyük 10 perakendecisinin büyüme oranı bu yıl listede yer alan ilk 250 perakendecinin büyüme oranını aşarak, toplam perakende satış gelirine yüzde 32,2 oranında katkıda bulundu.