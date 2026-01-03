Dünya devleri altın ve gümüş tahminlerini açıkladı, İslam Memiş 2026'nın yatırım stratejsini duyurdu

Bir süre önce 2026 yılının ilk 6 ayını işaret ederek "önümüzdeki 6 ay boyunca yılın ilk yarısına kadar bu yükselişlerin biz devamını bekliyoruz. Mesela ons altın tarafında 4800 - 4880 dolar seviyesi var. Gram altın tarafında ilk hedefimiz de 8 bin TL seviyesi var. Hatta 5 haneli rakamlar bile görülebilir" diyen İslam Memiş bu sefer tarih vererek "altın ve gümüşe veda edeceğiz" dedi.