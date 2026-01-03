Dünya devleri altın ve gümüş tahminlerini açıkladı, İslam Memiş 2026'nın yatırım stratejsini duyurdu
Geride bıraktığımız 2025 yılının en çok kazandıran 2 yatırım aracı olan altın ve gümüşün yeni yılda çizeceği grafik merak edilirken, ünlü piyasa analisti İslam Memiş "altın ve gümüşe veda edeceğiz" dediği tarihi verip, 2026 yılındaki kendi yatırım sepetinin içeriğini açıkladı.
Küresel piyasalarda geçen yıl rekor üstüne rekor kıran altın ve gümüş fiyatları 2026 yılında da zirvedeki seyrini sürdürüken dünyanın önde gelen finans kuruluşları ve bankaları hem altın hemde gümüş için 2026 yılı tahminlerini açıkladı.
Dünyanın finans devlerinin altın ve gümüş tahminlerinin ardından değerli metaller konusunda yaptığı finansal analizlerle dikkat çeken isim olan İslam Memiş de 2026 yılındaki yatırım sepetine dair aldığı kararı açıkladı.
Bir süre önce 2026 yılının ilk 6 ayını işaret ederek "önümüzdeki 6 ay boyunca yılın ilk yarısına kadar bu yükselişlerin biz devamını bekliyoruz. Mesela ons altın tarafında 4800 - 4880 dolar seviyesi var. Gram altın tarafında ilk hedefimiz de 8 bin TL seviyesi var. Hatta 5 haneli rakamlar bile görülebilir" diyen İslam Memiş bu sefer tarih vererek "altın ve gümüşe veda edeceğiz" dedi.
Hatırlanacağı gibi yatırım için altın alamayanlara gümüşü tavsiye etmeye devam edeceklerini belirten İslam Memiş, değerli metallerde uzun vadeli yatırımcıların biriktirmeye devam etmesi gerektiğini belirtirken 2026 yılında ev, araba almak ya da iş kurmak isteyenlere seslenerek "altın, gümüş, platin ve paladyum gibi değerli metaller tarafında birikim ve yatırım yapanlar için bozdurma zamanı gelecek" ifadelerini kullanmıştı.