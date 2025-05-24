Dünya devlerinin 2025 yıl sonu ve 2026 için altın tahminleri belli oldu
Altın fiyatlarında hareketlilik devam ederken yabancı finans kuruluşları 2025 yıl sonu ve 2026 yılı için altın tahminlerini peş peşe açıkladı.
Altın fiyatları hareketli bir haftayı geride bıraktı.12-16 Mayıs haftasında son 6 ayın en kötü performansını gösteren altın fiyatları kayıplarını telafi etti. ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'ne yüzde 50 gümrük vergisi uygulamasını önermesi altın fiyatlarını zirveye yaklaştırdı.
Ons altın bu hafta yüzde 4.81'lik yükseliş kaydederek 3 bin 357 dolara çıktı. Gram altın 4 bin 202 lira, çeyrek altın 6 bin 885 lira ve cumhuriyet altını 28 bin 324 liradan haftayı kapattı.
Ons altın nisan ayında 3 bin 500 dolar ile tarihi zirvesine yükselirken, gram altın 4 bin 305 lira ile rekor kırmıştı. Gram altın yatırımcısı son bir yılda yüzde 70, yılbaşından bu yana ise yüzde 40'ın üzerinde getiri sağladı.
FİNANS DEVLERİNİN ALTIN TAHMİNLERİ
Altın rekor üstüne rekor kırınca yabancı finans kuruluşları altın için tahminlerini güncelledi. 2025 yılı için altın fiyatlarına yönelik tahminler genellikle yükseliş yönünde olup, tahminler 3 bin ile 3 bin 700 dolar arasında değişiyor.