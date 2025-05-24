Dünya devlerinin 2025 yıl sonu ve 2026 için altın tahminleri belli oldu

Ons altın nisan ayında 3 bin 500 dolar ile tarihi zirvesine yükselirken, gram altın 4 bin 305 lira ile rekor kırmıştı. Gram altın yatırımcısı son bir yılda yüzde 70, yılbaşından bu yana ise yüzde 40'ın üzerinde getiri sağladı.