Dünya diken üzerinde... Çin de harekete geçti!

Rusya Ukrayna savaşı 5. gününde çatışmalarla devam ediyor. Son olarak Kiev'in kuzey doğusunda Belarus sınırına yakın Chernihiv kenti bombardıman altına alındı. Yerleşim yerlerinin hedef alındığı bazı bölgelerde yangın çıktığı bilgisi gelirken Belarus sınırında ise Rus ve Ukraynalı heyetler müzakere masasına oturdu. Rusya Ukrayna savaşında yaşananlar dakika dakika takip edilirken bir bölgede daha sular yeniden ısınıyor.