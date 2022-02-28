Dünya diken üzerinde... Çin de harekete geçti!
Rusya'nın Ukrayna'ya işgaliyle başlayan gerginlik şimdi bir bölgede daha suları ısıttı.
Rusya Ukrayna savaşı 5. gününde çatışmalarla devam ediyor. Son olarak Kiev'in kuzey doğusunda Belarus sınırına yakın Chernihiv kenti bombardıman altına alındı. Yerleşim yerlerinin hedef alındığı bazı bölgelerde yangın çıktığı bilgisi gelirken Belarus sınırında ise Rus ve Ukraynalı heyetler müzakere masasına oturdu. Rusya Ukrayna savaşında yaşananlar dakika dakika takip edilirken bir bölgede daha sular yeniden ısınıyor.
Son dönemlerde sık sık Tayvan'a yönelik ihlallerde bulunan Çin'den tehlikeli bir hamle daha geldi. Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na (PLA) ait 7 savaş uçağının, Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Sahası" (ADIZ) ilan ettiği bölgeye girdiği bildirildi.
ÜNEYBATI YÖNÜNDEN GİRDİ Tayvan Savunma Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, 4 "J-16" ve 2 "J-10" savaş uçağı ile 1 "Y-8 ASW" deniz devriye uçağının akşam saatlerinde hava savunma sahasının güneybatı bölümüne girdiği belirtildi.
Açıklamada, uçakların telsizle uyarıldığı, askeri devriye uçakları ile hava savunma füze sistemlerince takibe alındığı aktarıldı.