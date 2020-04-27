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  3. 27 Nisan 2020 23:36

Dünya genelinde can kaybı 210 bini aştı!

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 210 bini aştı.

Dünya genelinde can kaybı 210 bini aştı!

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 210 bin 204'e, vaka sayısı 3 milyon 43 bin 401'e ulaştı.

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Dünya genelinde can kaybı 210 bini aştı!

Covid-19 yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı 56 bin 175 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü.

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Dünya genelinde can kaybı 210 bini aştı!

Bu ülkeyi 26 bin 977 can kaybıyla İtalya, 23 bin 521 ile İspanya, 23 bin 923 ile Fransa, 21 bin 92 ile İngiltere, 7 bin 207 ile Belçika, 6 bin 21 ile Almanya, 5 bin 806 ile İran ve 4 bin 633 ile Çin takip etti.

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Dünya genelinde can kaybı 210 bini aştı!

1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:

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