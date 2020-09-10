Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 28 milyonu aştı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 28 milyonu geçti. Türkiye'de vaka sayısı 284 bin 943'e ulaştı.
Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, virüse yakalananların sayısı 28 milyon 25 bin 252'ye ulaştı.
ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ilk 10 ülke sırasıyla Hindistan (4 milyon 465 bin 863), Brezilya (4 milyon 199 bin 332), Rusya (1 milyon 41 bin 7), Peru (702 bin 776), Kolombiya (686 bin 856), Meksika (647 bin 507), Güney Afrika (642 bin 431), İspanya ( 543 bin 379), Arjantin (512 bin 293) ve Şili (427 bin 27) oldu.