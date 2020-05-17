Dünya genelinde iyileşenlerin sayısı ise 1,8 milyonu geçti

Bu ülkeyi, 34 bin 466 can kaybıyla İngiltere, 31 bin 763 ile İtalya, 27 bin 563 ile İspanya, 27 bin 529 ile Fransa, 15 bin 46 ile Brezilya, 9 bin 5 ile Belçika, 8 bin 1 ile Almanya, 6 bin 937 ile İran, 5 bin 670 ile Hollanda, 5 bin 595 ile Kanada ve 4 bin 633 ile Çin izledi.