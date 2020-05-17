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  3. 17 Mayıs 2020 02:06

Dünya genelinde iyileşenlerin sayısı ise 1,8 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 311 bin 400'e ulaştı. Dünyada 1 milyon 802 bin 271 kişi ise hastalığı yenmeyi başardı.

Dünya genelinde iyileşenlerin sayısı ise 1,8 milyonu geçti

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği 'Worldometer' internet sitesine göre, dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 311 bin 400'e vaka sayısı ise 4 milyon 670 bin 9'a ulaştı.

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Dünya genelinde iyileşenlerin sayısı ise 1,8 milyonu geçti

Covid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı, 88 bin 678 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü.

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Dünya genelinde iyileşenlerin sayısı ise 1,8 milyonu geçti

Bu ülkeyi, 34 bin 466 can kaybıyla İngiltere, 31 bin 763 ile İtalya, 27 bin 563 ile İspanya, 27 bin 529 ile Fransa, 15 bin 46 ile Brezilya, 9 bin 5 ile Belçika, 8 bin 1 ile Almanya, 6 bin 937 ile İran, 5 bin 670 ile Hollanda, 5 bin 595 ile Kanada ve 4 bin 633 ile Çin izledi.

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Dünya genelinde iyileşenlerin sayısı ise 1,8 milyonu geçti

1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler şöyle sıralandı: Meksika (4 bin 767), Türkiye (4 bin 55), Hindistan (2 bin 760), İsveç (3 bin 674), Ekvador (2 bin 594), Rusya (2 bin 537), Peru (2 bin 392), İsviçre (1878), İrlanda (1518), Portekiz (1203), Endonezya (1089) ve Romanya (1081).

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