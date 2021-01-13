Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 92 milyonu aştı

Salgından en fazla etkilenen dördüncü ülke olan Rusya’da 3 milyon 471 bin 53 koronavirüs vakası görülürken, korona kaynaklı can kaybı sayısı da 63 bin 370 olarak açıklandı. Salgından en fazla etkilenen beşinci ülke ise İngiltere. Mutasyon virüsün ilk olarak görüldüğü ülke İngiltere’de toplam vaka sayısı 3 milyon 164 bin 51’e, can kaybı sayısı ise 83 bin 203’e ulaştı.



