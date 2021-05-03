Dünya genelinde koronavirüsü yenenlerin sayısı 130 milyonu geçti
Dünya genelinde yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 130 milyonu aştı.
Covid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 3 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.
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Dünya genelinde virüs bulaşanlardan 130 milyon 691 bin 399’u iyileşti.
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ABD'de 25 milyon 812 bin 640, Hindistan'da 16 milyon 277 bin 92 ve Brezilya'da 13 milyon 242 bin 665 kişi virüsü yenmeyi başardı.
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Türkiye'de bugün itibarıyla Covid-19 tespit edilen 4 milyon 480 bin 381 kişi sağlığına kavuştu.
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