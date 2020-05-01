Dünya genelinde vaka sayısı 3 milyon 300 bini aştı
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs hızla yayılmaya devam ediyor. Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 milyon 300 bini geçti.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edilenlerin sayısı 3 milyon 300 bini, ölenlerin sayısı ise 230 bini aştı.
Öte yandan, Fransa'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 289 artarak 24 bin 376'ya yükseldi.
İngiltere'de ölü sayısı bir günde 674, İtalya'da ise 285 arttı. Tacikastan'da ilk kez koronavirüse rastlandı. Ülkede 15 kişi hastaneye kaldırıldı.