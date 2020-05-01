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  3. 01 Mayıs 2020 09:53

Dünya genelinde vaka sayısı 3 milyon 300 bini aştı

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs hızla yayılmaya devam ediyor. Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 milyon 300 bini geçti.

Dünya genelinde vaka sayısı 3 milyon 300 bini aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edilenlerin sayısı 3 milyon 300 bini, ölenlerin sayısı ise 230 bini aştı. 

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Dünya genelinde vaka sayısı 3 milyon 300 bini aştı

Öte yandan, Fransa'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 289 artarak 24 bin 376'ya yükseldi. 

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Dünya genelinde vaka sayısı 3 milyon 300 bini aştı

İngiltere'de ölü sayısı bir günde 674, İtalya'da ise 285 arttı. Tacikastan'da ilk kez koronavirüse rastlandı. Ülkede 15 kişi hastaneye kaldırıldı. 

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Dünya genelinde vaka sayısı 3 milyon 300 bini aştı

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 230 bini, vaka sayısı 3 milyon 300 bini aştı.

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