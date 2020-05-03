Dünya genelindeki Covid-19 vakası 3.5 milyonu geçti

Yeni tip koronavirüsün (Covid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 500 bini geçti. Şu ana kadar yaşamını yitirenlerin sayısı da 245 bini aştı. Rusya'da salgında son bir günde 10 bin 633 vaka kayıtlara geçerken ölü sayısı bin 280'e ulaştı. Öte yandan, İspanya'da Covid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 164 artışla 25 bin 264'e çıktı. İran'da da hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 47 artarak 6 bin 203'e yükseldi.