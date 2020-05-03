Dünya genelindeki Covid-19 vakası 3.5 milyonu geçti
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Covid-19) bulaştığı kişi sayısı dünya genelinde 3 milyon 500 bini geçti. Toplam ölü sayısı 245 bini aşarken şimdiye kadar toplamda 1 milyon 128 binden fazla kişi iyileşti.
Yeni tip koronavirüsün (Covid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 500 bini geçti. Şu ana kadar yaşamını yitirenlerin sayısı da 245 bini aştı. Rusya'da salgında son bir günde 10 bin 633 vaka kayıtlara geçerken ölü sayısı bin 280'e ulaştı. Öte yandan, İspanya'da Covid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 164 artışla 25 bin 264'e çıktı. İran'da da hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 47 artarak 6 bin 203'e yükseldi.
Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Covid-19 nedeniyle 245 bin 38 kişi hayatını kaybetti, hastalığa yakalanan 1 milyon 128 bin 298 kişi de iyileşti. Dünya genelinde virüsün bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 500 bin 467’ye yükseldi.
İRANİran'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle 47 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 6 bin 203'e, vaka sayısı ise 97 bin 424'e yükseldi. İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 47 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece ölü sayısının 6 bin 203'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 976 artarak 97 bin 424'e ulaştığı bilgisini verdi.