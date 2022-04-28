Dünya hakkında hiçbir yerde duymadığınız bilgiler

Dünya dendiğinde aklımıza gelen canlılardan biri de çiçektir. Dünya ile özdeşleşmiş bu güzelliğin yaşı aslında sadece 162 milyon. Bilim insanları yaklaşık 162 milyon yıllık bir çiçek fosili buldular. Bu fosilden daha yaşlı bir örneğe henüz rastlanmadı. Bu da Dünya'nın yaşına oranlandığında çiçeklerin aslında çok daha yeni bir tür olduğunu gösteriyor.