Dünya hakkında hiçbir yerde duymadığınız bilgiler
4.5 milyar yıldan daha fazla yaşı olan dünyada bu zaman içerisinde çok farklı olaylar gerçekleşti. İşte Dünya hakkında bilinmeyenler...
Dünya dendiğinde aklımıza gelen canlılardan biri de çiçektir. Dünya ile özdeşleşmiş bu güzelliğin yaşı aslında sadece 162 milyon. Bilim insanları yaklaşık 162 milyon yıllık bir çiçek fosili buldular. Bu fosilden daha yaşlı bir örneğe henüz rastlanmadı. Bu da Dünya'nın yaşına oranlandığında çiçeklerin aslında çok daha yeni bir tür olduğunu gösteriyor.
Dünya, bir bilardo topuna kıyasla nispeten daha pürüzsüz
İlk başta bu durumu anlamakta zorlanabilirsiniz ama aslında gerçek bu. Bir bilardo topu 0.127 mm'den daha fazla çukur ya da tümsek içermemelidir. Bilardo topunun 5.715 cm'lik boyutu göz önüne alındığında maksimum pürüz alanı 0.127 mm'yi geçmemelidir. Dünyada en yüksek alan olan Everest Dağı'nı ve en derin alan olan Mariana Çukuru'nu düşünün. Buna rağmen Dünya nasıl bir bilardo topundan pürüzsüz olabilir diye sorabilirsiniz.
Cevap aslında dünyanın boyutunda gizli. Everest ve Mariana'ya rağmen Dünya'mızın boyutları ele alındığında aslında oldukça pürüzsüz bir yapıya sahip. Üstelik bir bilardo topundan daha başarılı bir halde. Buna rağmen merkezkaç kuvveti etkisi nedeniyle bilardo topu gibi görünmüyor.
Gezegenin en yüksek dağı sizin onu nereden ölçtüğünüze bağlı olarak değişir
Şüphesiz herkes Everest Dağı'nın en yüksek dağ ününü neden sorguladığımızı düşünüyor. Buna sebep olan birkaç etmen mevcut. Bu etmenler gayet bilimsel bir zemine dayanıyor. Deniz altından hesaplandığında Hawaii'de yer alan Mauna Kea Dağı aslında dünyanın en yüksek dağıdır. Bu dağın ciddi bir kısmının sular altında kalması bu dağın ününün çok fazla duyulmamasına sebep olmuş.