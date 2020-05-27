Dünya hızla normalleşiyor! İşte tüm dünyadan korkutan manzaralar
Koronavirüs salgınının dördüncü ayında, tüm dünyadan eskiyi günleri hatırlatan fotoğraflar gelmeye başladı. Avrupa ülkeleri turizm için kapılarını açmaya hazırlanırken insanlarda boş durmuyor.
Dördüncü ayını tamamlayan küresel salgında hayat normale dönüyor, dünyanın dört bir yanından yeni dönemi gösteren fotoğraflar geliyor.
Salgın sırasında evlenenler, plajlarda ve parklarda güneşlenenler, denize girenler, tarlalarını ekenler ve şehrin tadını çıkaranlar...
İspanya'dan Hırvatistan'a, ABD'den Yunanistan'a, Almanya'dan Avustralya'ya, Hindistan'dan Kanada'ya, İsviçre'den Paraguay'a salgın öncesini hatırlatan görüntüler var.