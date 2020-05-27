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  3. 27 Mayıs 2020 20:16

Dünya hızla normalleşiyor! İşte tüm dünyadan korkutan manzaralar

Koronavirüs salgınının dördüncü ayında, tüm dünyadan eskiyi günleri hatırlatan fotoğraflar gelmeye başladı. Avrupa ülkeleri turizm için kapılarını açmaya hazırlanırken insanlarda boş durmuyor.

Dünya hızla normalleşiyor! İşte tüm dünyadan korkutan manzaralar

Dördüncü ayını tamamlayan küresel salgında hayat normale dönüyor, dünyanın dört bir yanından yeni dönemi gösteren fotoğraflar geliyor.

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Dünya hızla normalleşiyor! İşte tüm dünyadan korkutan manzaralar

Salgın sırasında evlenenler, plajlarda ve parklarda güneşlenenler, denize girenler, tarlalarını ekenler ve şehrin tadını çıkaranlar...

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Dünya hızla normalleşiyor! İşte tüm dünyadan korkutan manzaralar

İspanya'dan Hırvatistan'a, ABD'den Yunanistan'a, Almanya'dan Avustralya'ya, Hindistan'dan Kanada'ya, İsviçre'den Paraguay'a salgın öncesini hatırlatan görüntüler var.

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Dünya hızla normalleşiyor! İşte tüm dünyadan korkutan manzaralar

Avrupa ülkeleri, 15 Haziran'dan itibaren yaz tatili için sınırları açmayı planlıyor. Bazı ülkeler turistler için corona virüs testi ve zorunlu karantinayı da kaldırıyor.

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