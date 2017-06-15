Dünya İstanbul Boğazı'nı konuşuyor
İstanbul Boğazı'nın turkuaz rengine dönmesi tüm dünyanın dikkatini çekti.
Karadeniz'deki bitkisel mikro organizmaların boğaza ulaşmasıyla ortaya çıkan eşine az rastlanır renge, uluslararası haber ajansları da kayıtsız kalamadı.
Türkiye, bir haftadır İstanbul Boğazı'nın turkuaza boyanmasını konuşuyor. Karadeniz'deki fitoplankton patlamasının boğaza ulaşmasıyla eşine az rastlanır bir renk ortaya çıktı.
NASA uydusu, tüm Karadeniz'i kaplayan turkuaz rengi uzaydan görüntüledi. Uzmanlar, renk değişiminin bilimsel adı 'coccolithophores' olan mikro organizmaların yoğunluğu nedeniyle yaşandığını bildiriyor.