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  3. 15 Haziran 2017 18:53

Dünya İstanbul Boğazı'nı konuşuyor

İstanbul Boğazı'nın turkuaz rengine dönmesi tüm dünyanın dikkatini çekti.

Dünya İstanbul Boğazı'nı konuşuyor

Karadeniz'deki bitkisel mikro organizmaların boğaza ulaşmasıyla ortaya çıkan eşine az rastlanır renge, uluslararası haber ajansları da kayıtsız kalamadı.

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Dünya İstanbul Boğazı'nı konuşuyor

Türkiye, bir haftadır İstanbul Boğazı'nın turkuaza boyanmasını konuşuyor. Karadeniz'deki fitoplankton patlamasının boğaza ulaşmasıyla eşine az rastlanır bir renk ortaya çıktı.

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Dünya İstanbul Boğazı'nı konuşuyor

NASA uydusu, tüm Karadeniz'i kaplayan turkuaz rengi uzaydan görüntüledi. Uzmanlar, renk değişiminin bilimsel adı 'coccolithophores' olan mikro organizmaların yoğunluğu nedeniyle yaşandığını bildiriyor.

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Dünya İstanbul Boğazı'nı konuşuyor

Renk değişimine uluslararası haber ajansları da kayıtsız kalamadı. Reuters ve Amerikan Associated Press (AP) ajansları, boğazı yeni rengiyle fotoğraflayıp dünyaya servis etti.

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