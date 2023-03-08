  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Dünya Kadınlar Günü'nde eşini sokak ortasında katletti

Dünya Kadınlar Günü'nde eşini sokak ortasında katletti

Batman’da bir kişi, boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı öğrenilen karısını sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu ve daha sonra evi ateşe verdi.

Dünya Kadınlar Günü'nde eşini sokak ortasında katletti - Resim: 1

Edinilen bilgiye göre olay, Çamlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi.

1 / 14
Dünya Kadınlar Günü'nde eşini sokak ortasında katletti - Resim: 2

38 yaşındaki M.A., eline aldığı silah ile boşanma aşamasında olduğu eşinin peşine düştü.

2 / 14
Dünya Kadınlar Günü'nde eşini sokak ortasında katletti - Resim: 3

Bir süredir babasının evinde kalan eşi T.A.’ı (33) takip eden zanlı, eşini minibüs durağında bekledi.

3 / 14
Dünya Kadınlar Günü'nde eşini sokak ortasında katletti - Resim: 4

Kuaför olduğu belirtilen kadın minibüs durağında beklerken eşi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

4 / 14