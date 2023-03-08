Dünya Kadınlar Günü'nde eşini sokak ortasında katletti
Batman’da bir kişi, boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı öğrenilen karısını sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu ve daha sonra evi ateşe verdi.
Edinilen bilgiye göre olay, Çamlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi.
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38 yaşındaki M.A., eline aldığı silah ile boşanma aşamasında olduğu eşinin peşine düştü.
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Bir süredir babasının evinde kalan eşi T.A.’ı (33) takip eden zanlı, eşini minibüs durağında bekledi.
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Kuaför olduğu belirtilen kadın minibüs durağında beklerken eşi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.
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