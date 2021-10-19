Dünya Meteoroloji Örgütü'nden korkutan uyarı: 20 yıl içinde yok olacak
Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), Afrika'nın en yüksek dağı Kilimanjaro dahil doğu buzullarının önümüzdeki 20 yıl içinde yok olacağını açıkladı. 118 milyon kişinin kuraklık, sel veya aşırı sıcaklık tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı belirtildi.
Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), Afrika’da giderek sıklaşan hava felaketleri ile ilgili iklim raporu hazırladı.
WMO’nun Afrika Birliği kurumlarıyla ortak hazırladığı raporda, kıtanın hava felaketlerine uyum sağlama yeteneğine ilişkin endişe veren durumlar ortaya konuldu.
KITANIN GSMH'SİNİ YÜZDE 3 ORANINDA DÜŞÜRECEK
Raporda, iklim değişikliğinin yüzyılın ortasına kadar kıta gayri safi milli hasılasının (GSMH) yüzde 3'ünü azaltabileceği kaydedildi. Sera gazı emisyonlarının yüzde 4'ünden daha azını oluşturan Afrika'nın iklim değişikliğinden ciddi şekilde etkilenmesinin beklendiği belirtildi.
Kıta genelinde tarlaların şimdiden kuraklığa meyilli olduğunun altı çizilerek, kıtada etkili olan aşırı yoksulluğun da insanların iklim koşullarına uyum sağlamasını zorlaştırdığı vurgulandı.